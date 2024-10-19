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منتخب مصر يفوز على غانا 6-3 في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

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منتخب مصر يفوز على غانا 6-3 في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

منتخب مصر يفوز على غانا 6-3 في افتتاح أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حقق منتخب مصر فوزه الأول على نظيره منتخب غانا 6-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي تقام بمدينة الغردقة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الحالي، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 للكرة الشاطئية بجزيرة سيشيل.

سجل أهداف منتخب مصر كل من عبد الرحمن الشافعي “هدفين” وهيثم كوستا “هدفين” وحسام باولو “هدف” وأحمد الشحات “هدف”، وسجل ألكسندر أدجي ثلاثية غانا.

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المغرب تفوز على تنزانيا

وفي نفس المجموعة فاز منتخب المغرب على نظيره تنزانيا في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

ويواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا في الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرا.

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15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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