أيمن الرمادي: سيراميكا لن يكون صيدا سهلا أمام الأهلي بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه حديث العهد بالكرة المصرية، وهذه السنة الخامسة له بالدوري والمشاركة الثانية له في السوبر المصري علي التوالي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه والأهلي غدا الأحد: "رحل عن الفريق عدد كبير من اللاعبين وتعاقدنا مع عدد كبير أيضا.. وبالطبع هيفرق في التجانس في الملعب لكن هذه المبررات لا تصلح في كرة القدم".

وتابع: “لن نكون صيدا سهلا للأهلي وسنقدم مباراة جيدة تليق بفريق سيراميكا الذي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين”.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

قائمة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وأعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق المتواجدة حاليًا بالإمارات لخوض بطولة السوبر المصري والتي يبدأها بمواجهته الأهلي.

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام، محمود كوكو، على الجابرى، إسلام ريشة

الدفاع: أحمد هانى، رجب نبيل، سعد سمير، عبد الله مجدى، عبد الرحمن بودى، جاستن أرثر، أحمد بيكهام، أحمد عابدين، حسين السيد، محمد فايز

الوسط: محمود زلاكة، أيمن موكا، أحمد بلحاج، أحمد القندوسى، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، محمد صادق، محمد عادل، محمد رضا، حسين حسنى، عمرة قلاوة، نور علاء

الهجوم: فخرى لاكاى، جون إيبوكا، مروان عثمان، عباس كيونى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت وإم بي سي مصر 2 بشكل حصري.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على إستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

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