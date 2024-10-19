الرياضة - 01:25 - السوبر المصري.. تعرف على قوائم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - السوبر المصري.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية صوب دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي تحتضن منافسات بطولة السوبر المصري 2024، وذلك بمشاركة حامل اللقب النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، بالإضافة إلى الوافد الجديد على الكرة المصرية والمتوهج بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد أن حصد لقب كأس مصر واللقب الأول في تاريخ القلعة السماوية، بينما تشارك كتيبة فريق سيراميكا كليوباترا بعد أن توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، بينما حصل الفارس الأبيض نادي الزمالك على الكارت الذهبي للمشاركة في البطولة.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - مصطفى أبوالخير.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلى - سمير محمد.

قائمة الزمالك للسوبر المصري

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - جيفرسون كوستا - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود - محمد حمدي - محمود بن تايك.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي- أحمد إيشو- أحمد زيزو- كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

قائمة بيراميدز للسوبر المصري

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

في خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

في خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

قائمة سيراميكا كليوباترا للسوبر المصري

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد بسام - محمود كوكو - علي الجابري - إسلام ريشه.

في خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - جاستس أرثر - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين - حسين السيد - محمد فايز.

في خط الوسط: محمود زلاكه - أيمن موكا - أحمد بلحاج - أحمد القندوسي - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - محمد صادق - محمد عادل - محمد رضا - حسين حسني - عمرو قلاوة - نور علاء.

في خط الهجوم: فخري لاكاي - جون إيبوكا - مرون عثمان - عباس كيوني.