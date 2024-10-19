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الرياضة - 01:25 - يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:25 - يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:25 - يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز والقائد أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك في السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة خمس دقائق، عصر الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويقام المؤتمر بقاعة مؤتمرات استاد آل نهيان، ويتحدث المدير الفني والشناوي عن تجهيزات بيراميدز لخوض لقاء الزمالك، فيما يؤدي الفريق تدريبه الأخير في الخامسة من مساء اليوم على ملعب آل نهيان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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