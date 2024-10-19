عمر كمال: نركز جيدًا في مواجهة سيراميكا ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:42 مساءً - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن بطولة السوبر المصري تمثل محطة مهمة للغاية للجميع، ولقبًا لا يمكن التفريط فيه، وذلك على الرغم من صعوبة المنافسة، مع الفرق التي تأهلت للمشاركة.

وأوضح أن الجهاز الفني على مدار الأيام الماضية كان حريصًا على منح اللاعبين دوافع كبيرة، إلى جانب التدريبات البدنية والخططية، حيث استغل فترة التوقف الدولي في تحفيظ الجميع العديد من الجوانب التي كان من الصعب التدريب عليها في فترة ضغط المباريات، مؤكدًا أن الأهلي مقبل على بطولة السوبر بروح عالية ومعنويات مرتفعة.

وأضاف: «لا نفكر حاليا سوى في مباراة سيراميكا، ولا نشغل أنفسنا بشيء آخر سوى هذه المواجهة التي تجمعنا بمنافس قوي، يقوده جهاز فني لا خلاف على قدراته، ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين، هذا إلى جانب قيامة بإبرام العديد من التعاقدات المميزة، وعمومًا نحن تعودنا في الأهلي على أن نحترم كل المنافسين، ونمنح الجميع نفس القدر من التحضير والاستعداد من كافة الجوانب».

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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