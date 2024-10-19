السوبر المصري، مكافآت مجزية للاعبي بيراميدز حال حصد اللقب الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:42 مساءً - رصد مسؤولو نادي بيراميدز مكافآت مجزية وضخمة من أجل حصد لقب السوبر المصري الذي ينطلق بأبوظبي بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان بيراميدز قد توج بكأس مصر نسخته الماضية ويأمل حصد اللقب الثاني في تاريخه منذ انتقال ملكيته وتغيير اسمه من الأسيوطي الي بيراميدز موسم 2018

ويبدأ بيراميدز مواجهات السوبر المصري بمواجهة الزمالك غدا الأحد بنصف النهائي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك غدا الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويخوض فريق بيراميدز تدريبه الأساسي اليوم السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة للسوبر المصري

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

واستمر المران في لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت صفوف البعثة صباح اليوم بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

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