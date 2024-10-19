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الرياضة - 12:35 - منتخب مصر يواجه غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:35 - منتخب مصر يواجه غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:35 - منتخب مصر يواجه غانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول للكرة الشاطئية، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تقام في مصر، اليوم السبت، وذلك عندما يصطدم بنظيره منتخب غانا.

مصر تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لـ كرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتل «الفراعنة» المركز الثالث وقتها، كما أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي أقيمت في موزمبيق في المركز الثاني.

وكانت قد أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من «المغرب - تنزانيا - غانا»، بينما تواجد في المجموعة الثانية «السنغال - موزمبيق - موريتانيا - مالاوي».

موعد مباراة مصر وغانا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وتقام مباراة مصر وغانا في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، عصر اليوم السبت، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وذلك بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة كأس أمم إفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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