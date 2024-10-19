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الرياضة - 12:35 - مدرب تشيلسي: كول بالمر لن يحل مشاكل الفريق بمفرده - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:35 - مدرب تشيلسي: كول بالمر لن يحل مشاكل الفريق بمفرده - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:35 - مدرب تشيلسي: كول بالمر لن يحل مشاكل الفريق بمفرده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - حذر إنزو مارسيكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بأنهم لا يمكنهم الاعتماد على كول بالمر "لحل كل مشاكل الفريق" حيث يستعد الفريق لسلسلة من المواجهات الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من غد الأحد أمام ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أنه بعد المباراة التي ستقام في أنفيلد، حيث سيفتقد الفريق جهود مارك كوكوريلا وويلسي فوافانا في الدفاع، سيواجه تشيلسي فريق نيوكاسل قبل أن يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

بعدها يستضيف تشيلسي فريق أرسنال لاختتام فترة الثلاثة أسابيع التي ستخضع فيها الإمكانات التي برزت خلال المباريات السبع الأولى لماريسكا لفحص شامل، مع اختبار أوراق اعتماد الفريق بين الفرق الأربعة الأولى.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع، وكان تألق بالمر هو السر وراء البداية الجيدة لتشيلسي، حيث سجل ستة أهداف في سبع مباريات بما في ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه أمام برايتون عندما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول.

وقال ماريسكا: "إذا كنا نعتقد أن كول بالمر سيحل كل مشاكلنا، فهذا خطأ كبير. نضع كل الضغوط على عاتقه، وهذا خطأ".

وأضاف: "نحن نمتلك كول، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الذين يقدمون عروضا جيدة، مثل نونو مادويكي وبيدرو نيتو ونيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو وإنزو فرنانديو. الأمر لا يتعلق بكول فقط. الأمر يتعلق بالفريق ككل".

وبتسجيله سبعة أهداف، فإن نكونكو هو هداف الفريق هذا الموسم، على الرغم من أنه أحرز هدفا واحدا فقط في الدوري - وهو هدف الفوز على بورنموث في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1 / صفر الشهر الماضي.

وسجل مادويكي، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، خمسة أهداف في كل المسابقات بينما سجل جاكسون أربعة أهداف.

وفي حال تحقيق تشيلسي الفوز في أنفيلد، سيكون هذا هو الانتصار الأول للفريق على هذا الملعب منذ مارس 2021، وسيجعل الفريق على بعد نقطة واحدة من فريق ليفربول، الذي يدربه الهولندي آرني سلوت، الذي يتصدر جدول الترتيب بعد مرور سبع جولات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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