أفشة: مباراة سيراميكا صعبة وتعاهدنا على الفوز باللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد جاهزية الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس ‏السوبر المصري بالإمارات، لافتًا إلى أن الفريق دوافعه كبيرة للفوز بالبطولة، والحفاظ على اللقب.‏

وأوضح أن الأهلي يخوض حاليًّا فترة مهمة للغاية، حيث يشهد المنافسة على أكثر من لقب، وهو ما يجعل الجميع في حالة من التركيز الشديد، ‏لتقديم أفضل ما يمكن، مؤكدًا أن بطولة السوبر المصري تمثل تحديًا جديدًا، خاصة أن الأهلي حامل اللقب، والأكثر تتويجًا بها، ‏وأن اللاعبين لديهم إصرار كبيرا على العودة من الإمارات بالكأس للموسم الثاني على التوالي بنظامها الجديد.‏

وقال إن تدريبات الأهلي الأخيرة تشهد حالة من الإصرار والعزيمة، وإن الأجواء إيجابية للغاية، والجميع تعاهد على الظهور بشكل مميز، بداية من لقاء فريق سيراميكا الذي يقوده جهاز فني مميز، ويضم لاعبين على أفضل مستوى، ‏خاصة أن المواجهة السابقة بين الفريقين في نسخة الموسم الماضي، جاءت قوية، وبالتالي لا يوجد أفضلية مسبقة لفريق عن الآخر، ‏مشددًا على أن لاعبي الأهلي يتعاملون مع كل اللقاءات بمثابة مواجهات نهائية أو مباريات كؤوس، ومن ثم لا تقبل القسمة على اثنين.‏

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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