الرياضة - 12:18 - إريك تن هاج: مانشستر يونايتد بحاجة لفيرجسون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - قال إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن السير أليكس فيرجسون "هو مانشستر يونايتد" ويعتقد أنه سيظل متاحا لمساعدة الفريق للعودة للقمة، رغم أنه ترك منصبه كسفير للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن مانشستر يونايتد عانى كثيرا منذ أن قاد المدرب الاسكتلندي الفريق لتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2013، حيث فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري منذ ذلك الحين.

وتتطلع شركة "إنيوس" الطموحة لإحياء حظوظ بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعدما أصبح جيم راتكليف مالكا مشاركا بالنادي مطلع هذا العام.

ورحل ربع القوة العاملة في يونايتد كجزء من التغييرات، كما ظهر خلال هذا الأسبوع أن فيرجسون سيتنحى عن دوره كسفير للنادي والذي يتقاضى بموجبه 2 مليون جنيه إسترليني "6ر2 مليون دولار" سنويا.

ويقال إن فيرجسون "82 عاما" توصل إلى اتفاق ودي لوقف هذه المهام في نهاية الموسم، لكن مثل هذه القرارات لها تأثير على الأشخاص حول النادي.

وقال تن هاج:" بالطبع لديها تأثير علينا. بالطبع السير أليكس فيرجسون هو مانشستر يونايتد.قام ببناء النادي حتى وصل للمكانة التي يتواجد بها حاليا".

وأضاف: "هذا يؤثر علينا، وهذا نعلمه ويعلمه السير أليكس الذي يريد رؤية مانشستر يونايتد فائزا دائما.

وأكد: "متأكد من أنه سيكون متاحا لإعطاء أي نصيحة، وبالتأكيد سنكون بحاجة إليه على المدى القصير مرة أخرى كما فعلنا في العامين ونصف العام الماضيين منذ أن كنت هنا".

وبسؤاله عما إذا كان يتحدث لفيرجسون، قال تن هاج: "نعم، لذلك أعتقد أنه يمكنني القول أن هناك تواصلا جيدا بين الحين والآخر بيننا".

وأضاف: "لذلك، اجتمع معه مرة كل نصف عام بشكل رسمي، ولكن بالطبع هناك اجتماعات غير رسمية على هامش المباريات".