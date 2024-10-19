الرياضة - 12:18 - موعد مباراة الأهلي وفلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - يواجه الفريق الاول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم السبت، فريق فلاورز البنيني، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في مدينة العيون بالمغرب.

الأهلي يقدم عروضًا مميزة في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25) في مباراة نصف النهائي.

وخلال البطولة، استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

كما نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة اليد، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره رجاء أغادير المغربي بنتيجة (33-13) بربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي وفلاورز البنيني في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم السبت، على صالة اومني سبورتس، ويطمح الفريق للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بالنسخة الماضية التي أقيمت في الكونغو برازافيل.

قائمة الأهلي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

إبراهيم المصرى - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيرى - سيف هانى - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - محمد مجدى - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب زيزو - راضى محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.