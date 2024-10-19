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الرياضة - 12:18 - «أهلي 2009 يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:18 - «أهلي 2009 يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:18 - «أهلي 2009 يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2009، اليوم السبت، خارج ملعبه مع بلدية المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالمحلة، على، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2009 مباراة اليوم وهو يبحث عن الفوز الرابع له هذا الموسم، والثالث على التوالي بعد فوزه في لقاء الجولة السابقة على حساب الزمالك بهدف دون رد.

وجمع أهلي 2009 في رصيده 12 نقطة، بعدما فاز على المقاولون العرب بنتيجة (3-2)، وتعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، وفاز عليه بركلات الترجيح (3-2)، وفاز على غزل المحلة (5-2)، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح (19-20)، وفاز على الزمالك بهدف نظيف.

وتمكن النادي الأهلي من تسجيل 10 أهدافًا مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومصطفي عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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