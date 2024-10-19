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كل ما تريد معرفته عن مؤتمر كولر والشناوي استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

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كل ما تريد معرفته عن مؤتمر كولر والشناوي استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر كولر والشناوي استعدادا للسوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 11:57 ص 10/19/2024 11:57:50 AM

كولر والشناوى
كولر والشناوى

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق،  المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.
من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.
ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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