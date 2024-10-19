اتجاه في روما للاستغناء عن سعود عبد الحميد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك اتجاها داخل نادي روما الإيطالي للاستغناء عن الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن إدارة روما والجهاز الفني، "غير مقتنعين" باللاعب السعودي.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي النادي بدأوا يبحثون بالفعل عن ظهير أيمن جديد؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"

وأشارت إلى أن إدارة روما تجد ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد؛ في ظل "عدم الاقتناع" بسعود، وصغر سن سنجاري بوبا "17 سنة"؛ حيث لا يتواجد في هذا المركز حاليًا، سوى التركي زكي شيليك

ولم يشارك سعود عبد الحميد سوى في مباراة واحدة فقط مع روما بشكل أساسي منذ انضمامه إلى النادي في الصيف قادما من الهلال السعودي.

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