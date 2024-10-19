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اتجاه في روما للاستغناء عن سعود عبد الحميد - أخبار كلمتك

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اتجاه في روما للاستغناء عن سعود عبد الحميد - أخبار كلمتك

اتجاه في روما للاستغناء عن سعود عبد الحميد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك اتجاها داخل نادي روما الإيطالي للاستغناء عن الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن إدارة روما والجهاز الفني، "غير مقتنعين" باللاعب السعودي.

وتابعت الصحيفة   أن مسؤولي النادي بدأوا يبحثون بالفعل عن ظهير أيمن جديد؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"

وأشارت إلى أن إدارة روما تجد ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد؛ في ظل "عدم الاقتناع" بسعود، وصغر سن سنجاري بوبا "17 سنة"؛ حيث لا يتواجد في هذا المركز حاليًا، سوى التركي زكي شيليك

 

ولم يشارك سعود عبد الحميد سوى في مباراة واحدة فقط مع روما بشكل أساسي منذ انضمامه إلى النادي في الصيف قادما من الهلال السعودي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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