السوبر المصري، بيراميدز يخوض مرانه الختامي باستاد آل نهيان استعدادا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - يخوض فريق بيراميدز تدريبه الأساسي اليوم السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة للسوبر المصري، استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في نصف النهائي.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته امس الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

واستمر المران في لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت صفوف البعثة امس بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك غدا الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل السوبر بيراميدز يخوض مرانه الأول على ملعب الكريكيت في أبوظبي استعدادا للزمالك (صور)

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