الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لخوض المران الثاني والأخير بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن تبدأ المحاضرة في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يعقبها التحرك لخوض المران.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت، استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.