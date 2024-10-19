الرياضة - 12:01 - أفشة: مباراة سيراميكا صعبة.. والأهلي يسعى للحفاظ على لقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، لافتًا إلى أن الفريق دوافعه كبيرة للفوز بالبطولة، والحفاظ على اللقب.

وأوضح أن الأهلي يخوض حاليًّا فترة مهمة للغاية، حيث يشهد المنافسة على أكثر من لقب، وهو ما يجعل الجميع في حالة من التركيز الشديد، لتقديم أفضل ما يمكن، مؤكدًا أن بطولة السوبر المصري تمثل تحديًا جديدًا، خاصة أن الأهلي حامل اللقب، والأكثر تتويجًا بها، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبيرا على العودة من الإمارات بالكأس للموسم الثاني على التوالي بنظامها الجديد.

وقال إن تدريبات الأهلي الأخيرة تشهد حالة من الإصرار والعزيمة، وإن الأجواء إيجابية للغاية، والجميع تعاهد على الظهور بشكل مميز، بداية من لقاء فريق سيراميكا الذي يقوده جهاز فني مميز، ويضم لاعبين على أفضل مستوى، خاصة أن المواجهة السابقة بين الفريقين في نسخة الموسم الماضي، جاءت قوية، وبالتالي لا يوجد أفضلية مسبقة لفريق عن الآخر، مشددًا على أن لاعبي الأهلي يتعاملون مع كل اللقاءات بمثابة مواجهات نهائية أو مباريات كؤوس، ومن ثم لا تقبل القسمة على اثنين.

وأضاف أفشة أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وأيضًا في قدراتهم وتحليهم بسمات الأهلي، موضحًا أن الجيل الحالي لديه خبرات متراكمة من المواجهات الكبيرة التي كان حاضرًا بها، سواء محليًّا أو قاريًّا، أو حتى خلال مشاركاته العالمية.

وأشار أفشة إلى أن النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري، قوية للغاية، وتضم أقوى 4 فرق في مصر، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات، ولهذا حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بكل التفاصيل، رغم أن الفترة الماضية شهدت غياب عدد من اللاعبين الدوليين، وهو ما تم التعامل معه من خلال فترة الإعداد المصغرة، والمباريات الودية، ولكن يبقى التركيز والعزيمة هما السلاح الأهم لحسم اللقب، مؤكدًا أن الأهلي جاهز ولن يفرط في الحصول على اللقب.

وأكمل: «لن ندخر أي جهد في سبيل الفوز، والمهم أن يقدم كل لاعب أقصى ما لديه في الملعب، ونعرف جيدًا قيمة القميص الذي نرتديه وندافع عنه، ونعي أهمية الفوز بكل البطولات لإسعاد الجماهير التي ننتظر أن نراها في المدرجات كما اعتدنا خلال المشاركات الخارجية في كل مكان».

وأكد لاعب الأهلي أن الأجواء داخل الفريق إيجابية ويتم نقل الخبرات للجميع، وكذلك المساندة قائمة ومستمرة بين الجميع، وهو ما يعد أحد أهم عوامل تحقيق البطولات.

وقال إن الأهلي مقبل على فترة مهمة من المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وإن الرهان سيكون على جمهور الأهلي الذي يمثل السند والداعم والعامل الأساسي وراء البطولات، وإن قدر اللاعبين الذين يمثلون الأهلي هو تحمل عبء الدفاع عن ألوان الفريق صاحب الجماهير الغفيرة التي لا تقبل سوى بحصد كل الألقاب.

وشدد أفشة على أن اللاعبين تعاهدوا فيما بينهم على تقديم أفضل ما لديهم، من أجل الفوز ببطولة السوبر المصري، وإسعاد الجماهير التي تستحق الكثير.