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الرياضة - 12:01 - تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - بورنموث ضد آرسنال.. يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، ضيفًا ثقيلًا اليوم السبت، على نظيره بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيتاليتي».

بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا، على بورنموث، وهو في جعبته 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وذلك من 7 مباريات خاضها «الجانرز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

مان سيتي ضد آرسنال

بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال المتوقع على النحو التالي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد بورنموث
في حراسة المرمى ديفيد رايا
في خط الدفاع يوريان تيمبر ويليام ساليبا جابرييل ريكاردو كالافيوري
في خط الوسط بوكايو ساكا توماس بارتي ديكلان رايس لياندرو تروسارد
في خط الهجوم جابرييل مارتينلي كاي هافيرتز

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد آرسنال، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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