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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - يحضران مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت، استعدادا للمباراة التي تقام على ستاد محمد بن زايد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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