الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - يحضران مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويقام بملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت، استعدادا للمباراة التي تقام على ستاد محمد بن زايد.