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القائمة الذهبية، إنجاز تاريخي ينتظر آرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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القائمة الذهبية، إنجاز تاريخي ينتظر آرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القائمة الذهبية، إنجاز تاريخي ينتظر آرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يلتقي اليوم السبت آرسنال، مع مضيفه بورنموث على ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنجاز تاريخي للأرسنال 

سيكون آرسنال على موعد مع إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي في حال فوزه اليوم السبت على بورنموث، حيث سيصل إلى الانتصار الـ 2000 في مشواره بتاريخ البريميرليج خلف ليفربول صاحب 2065 فوزًا.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية أن مباراة واحدة تفصل "الجانرز" على تحقيق رقم تاريخي في البريميرليج مشيرة إلى أنه حقق 1999 انتصارًا في الدوري الممتاز.

ويعد ليفربول هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي وصل إلى 2065 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، بعد تجاوز حاجز الـ 2000 في ديسمبر  2021، ويأتي من بعده أرسنال "1999 فوزًا".

وتضم قائمة الأندية الأكثر حصدًا للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول المتصدر وآرسنال الوصيف، مانشستر يونايتد بـ 1908 انتصارات، إيفرتون "1900 فوز"، أستون فيلا بـ 1723 فوزًا، مانشستر سيتي 1595 انتصارًا، توتنهام 1507، تشيلسي 1479، نيوكاسل 1413، وسندرلاند 1260 فوز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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