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الرياضة - 11:41 - عمر جابر يرافق جوميز في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - عمر جابر يرافق جوميز في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - عمر جابر يرافق جوميز في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - تقرر حضور عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمؤتمر الصحفي الذي سيُعقد عصر اليوم رفقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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