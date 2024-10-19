مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بعدد 7 لقاءات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، تختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس.

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