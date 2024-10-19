ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر إيرلنج هالاند  ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة


إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف
بريان مبيومو برينتفورد 6 أهداف
كول بالمر تشيلسي 6 أهداف
لويس دياز ليفربول 5 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 4 أهداف
كريس وود نوتينغهام فورست 4 أهداف
نوني مادويكي تشيلسي 4 أهداف
جون دوران أستون فيلا 4 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف
محمد صلاح ليفربول 4 أهداف
كاي هافيرتز آرسنال 4 أهداف
داني ويلبيك برايتون 4 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 4 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج  بعدد 7 لقاءات. 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال قبل الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 


1. ليفربول 18 نقطة 
2. مانشستر سيتي 17 نقطة 
3. آرسنال 17 نقطة 
4. تشيلسي 14 نقطة 
5. أستون فيلا 14 نقطة 
6. برايتون 12 نقطة 
7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة 
8. فولهام 11 نقطة 
9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
10. نوتينغهام فورست 10 نقاط
11. برينتفورد 10 نقاط
12. وست هام يونايتد 8 نقاط
13. بورنموث 8 نقاط
14. مانشستر يونايتد 8 نقاط
15. ليستر سيتي 6 نقاط
16. إيفرتون 5 نقاط
17. إبسويتش تاون 4 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة 
20. وولفرهامبتون 1 نقطة

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1. 
ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً  - beIN Sports HD Xtra 3. 
فولهام ضد أستون فيلا  - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1. 
إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2. 
مانشستر يونايتد ضد برينتفورد  - 5 مساءً - beIN Sports HD 1. 
نيوكاسل يونايتد ضد برايتون  - 5 مساءً - beIN Sports HD 2. 
بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1. 

 

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يستأنف تدريباته بحضور الفريق أسامة ربيع (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق