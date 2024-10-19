موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر إيرلنج هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة



إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 6 أهداف

كول بالمر تشيلسي 6 أهداف

لويس دياز ليفربول 5 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 4 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 4 أهداف

نوني مادويكي تشيلسي 4 أهداف

جون دوران أستون فيلا 4 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف

محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

كاي هافيرتز آرسنال 4 أهداف

داني ويلبيك برايتون 4 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 4 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بعدد 7 لقاءات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال قبل الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1. ليفربول 18 نقطة

2. مانشستر سيتي 17 نقطة

3. آرسنال 17 نقطة

4. تشيلسي 14 نقطة

5. أستون فيلا 14 نقطة

6. برايتون 12 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

8. فولهام 11 نقطة

9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط

10. نوتينغهام فورست 10 نقاط

11. برينتفورد 10 نقاط

12. وست هام يونايتد 8 نقاط

13. بورنموث 8 نقاط

14. مانشستر يونايتد 8 نقاط

15. ليستر سيتي 6 نقاط

16. إيفرتون 5 نقاط

17. إبسويتش تاون 4 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. ساوثهامتون 1 نقطة

20. وولفرهامبتون 1 نقطة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس.

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