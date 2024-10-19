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عودة كورتوا، التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

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عودة كورتوا، التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

عودة كورتوا، التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - يخوض ريال مدريد مواجهة ضد سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الليجا.


وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.


كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفيرلاند ميندي

الوسط: مودريتش، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام

الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو

ويمتلك ريال مدريد 21 نقطة في وصافة الليجا "بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة"، بينما سيلتا فيجو يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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