الرياضة - 10:26 - السوبر المصري.. الزمالك يتسلح باللقب الإفريقي لإحباط طموح بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استغلال نشوة الفوز بلقب السوبر الإفريقي مؤخراً من أجل حصد لقب آخر، حين يواجه نظيره بيراميدز غدا الأحد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الدور قبل النهائي ببطولة السوبر المصري للأبطال.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي لقب بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بإستاد المملكة ارينا في العاصمة السعودية الرياض.

الزمالك يسعى لاستمرار حصد البطولات

وتسبب الفوز باللقب القاري في حالة من النشوة والسعادة، والتي يسعى الزمالك إلى استغلالها لاستمرار البطولات والانتصارات، كما نجح مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب في فرض الاستقرار بإزالة كافة الأزمات ودعم الصفوف بعدد من الصفقات التي أضافت القوة لصفوف الفريق.

ويبحث الزمالك عن مواجهة محتملة جديدة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال في حال نجاحه في عبور عقبة بيراميدز، وتمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا، في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي.

ويسعي الزمالك لإضافة لقب خامس ببطولة السوبر المصري حيث توج بها أربع مرات سابقة 2002 و2003 و2017 و 2019.

ويشارك الزمالك في تلك البطولة من خلال دعوة "الكارت الذهبي" اللجنة المنظمة، فيما يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما فاز بيراميدز ببطولة كأس مصر، فيما حصد سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويعول الزمالك على الصفقات الجديدة علي رأسها المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي القادم من إنبي والبولندي كونراد ميشالاك القادم من أحد السعودي والفلسطيني عمر فرج، بخلاف خبرات محمود شيكابالا قائد الفريق ومعه عبد الله السعيد وعمر جابر.

بيراميدز يأمل في تجنب سيناريو النسخة الماضية

على الجانب الآخر، سيكون بيراميدز في تحد جديد لتفادي سيناريو النسخة الماضية حين خسر من مودرن سبورت في قبل النهائي، وسيسعى لإضافة ثاني ألقابه منذ تأسيسه.

ويعول بيراميدز على نجومه رمضان صبحي وإبراهيم عادل، الذي تألق مؤخرا مع المنتخب المصري، ومروان حمدي والمغربي محمد الشيبي والوافد الجديد صديق ايجولا.