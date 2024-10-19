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السوبر المصري، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

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السوبر المصري، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

السوبر المصري، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه  اليوم السبت على الملعب الرئيسي المستضيف للقاء بيراميدز غدًا الأحد في بطولة السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

ناصر ماهر لاعب الزمالك

 

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر يوم الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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