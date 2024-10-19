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الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

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الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:16 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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