الرياضة - 09:13 - السوبر المصري.. مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، غدًا الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم، والمقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقًا لما كشفه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فإن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا سيشهد مفاجأة في مركز حراسة المرمى، وذلك بعودة مصطفى شوبير لحراسة عرين المارد الأحمر بدلًا من محمد الشناوي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "خاص - مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأساسي ضد سيراميكا كليوباترا".

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أول أمس الخميس، ويرافقها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول في الإمارات، أمس الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأقيم مران فريق الأهلي على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.