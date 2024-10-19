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اليوم، سحب قرعة كأس الرابطة للموسم الرابع - أخبار كلمتك

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اليوم، سحب قرعة كأس الرابطة للموسم الرابع - أخبار كلمتك

اليوم، سحب قرعة كأس الرابطة للموسم الرابع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:57 صباحاً - قرعة كأس الرابطة، تجرى رابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، قرعة كأس الرابطة في موسمها الرابع بجانب قرعة الدورى الممتاز فى مشروع الهدف "مجمع المنتخبات الوطنية" بالسادس من أكتوبر.

سيراميكا كليوباترا حامل اللقب 

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب زد وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى. 

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لوضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم الجديد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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