الرياضة - 08:54 - تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو اليوم في الليجا.. موقف مبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:54 صباحاً - تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو.. يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق سيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراة اليوم التي ستشهد رقمًا مميزًا في مسيرته مع النادي الملكي، بخوضه المباراة رقم 200 في الدوري الإسباني كمدير فني للمرينجي.

ومن المنتظر أن يشارك النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في مباراة اليوم بصورة طبيعية، بعدما أكد أنشيلوتي عدم تأثر مهاجمه بالتقارير الإعلامية التي ربطته بقضية اغتصاب في السويد خلال فترة التوقف الدولي.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو اليوم، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني:

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وستبدأ قمة الريال وسيلتا فيجو في المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني، مع حلول الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر "توقيت القاهرة"، وهو نفس الموعد بتوقيت مكة المكرمة، وتتابعونه في الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الليجا

وكما هو الحال دوما فإن قنوات بي إن سبورتس هي من تنقل مسابقات أكبر الدوريات العالمية، ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مساء السبت عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.