الرياضة - 08:38 - السوبر المصري.. الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:38 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها غدًا الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز على أرضية ملعب آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وذلك في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقابلت بعثة الزمالك مع بعثة فريق بيراميدز، على هامش التدريبات الجماعية للفريقين، أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل المباراة المرتقبة بينهما.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

وعلى صعيد متصل، عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفارس الأبيض في الإمارات وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني عقب مران الأمس.

واطمئن الثنائي من المدير الفني على الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر، وأكد المندوه وسليمان للبرتغالي جوزيه جوميز على ثقتهما في الفريق وقدرة الزمالك على حصد لقب السوبر المصري.