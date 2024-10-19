مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

رابطة الأندية المصرية تجري اليوم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رابطة الأندية المصرية تجري اليوم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

رابطة الأندية المصرية تجري اليوم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - الدوري الممتاز، تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

تبدأ مراسم قرعة الدوري في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويحضر أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، كما يحضرها رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام. 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري 

ووجهت رابطة الأندية المحترفة الدعوة لجميع أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر، من أجل إرسال مندوب عن كل نادي لحضور مراسم القرعة وهي أندية: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

درع الدوري الممتاز، كلمتك

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

جدير بالذكر، أن القرعة ستجرى تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

ووجهت رابطة الأندية المحترفة الدعوة لبعض نجوم الكرة المصرية السابقين لحضور حفل قرعة الدوري.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

موعد إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز

كانت رابطة الأندية المحترفة أعلنت في وقت سابق أن مسابقة الدوري، ستنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري، على تختتم أحد يومي 29 أو 30 مايو المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أيمن يونس: مقهور من عدم تكريم صلاح بشكل يليق به وعضو اتحاد الكرة أخطأ في حق إمام عاشور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق