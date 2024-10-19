إنجاز استثنائي ينتظر مدرب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - ينتظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إنجاز استثنائي خلال مواجهة سيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، في ملعب "بالايدوس".

إنجازا استثنائيا ينتظر مدرب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، من المقرر أن تكون مواجهة سيلتا فيجو رقم 200 لأنشيلوتي في الليجا.

وتشمل حصيلة أنشيلوتي في الدوري الإسباني 142 انتصارا، و33 تعادلا، و24 هزيمة، كما أنه يحقق أفضل سلسلة له دون خسارة بواقع 41 مباراة متتالية، حيث يقترب من تحطيم الرقم القياسي لنادي برشلونة.



كما تخطى أنشيلوتي حاجز الـ 300 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وعند سؤاله عن هذا الإنجاز الجديد قال أنشيلوتي: "هناك العديد من الذكريات الجميلة، وبعضها ليس كذلك. لم أكن أعلم بهذا الرقم، لكن أعتقد أن الهدف هنا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المباريات. سأحاول الوصول إلى 300 مباراة في الدوري الإسباني. لنرى إذا ما كنت سأحقق ذلك".

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الليجا.

وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.

كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع منتخب بلاده البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، جولر، داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك

ويمتلك ريال مدريد 21 نقطة في وصافة الليجا، بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة.

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