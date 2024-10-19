مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

هاني سعيد: أتوقع فوز بيراميدز علي الزمالك في نصف نهائي السوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هاني سعيد: أتوقع فوز بيراميدز علي الزمالك في نصف نهائي السوبر - أخبار كلمتك

هاني سعيد: أتوقع فوز بيراميدز علي الزمالك في نصف نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه يتوقع فوز فريقه على الزمالك غد الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وأن النتيجة لن تكون مفاجأة.

 

وقال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية، إن الفوارق ليست كبيرة بين الفرق الأربعة بالسوبر، وإن كانت قائمة بيراميدز هي الأفضل نسبيًّا، لكن عامل الجماهير يبقى مؤثرا لصالح الأهلي والزمالك، خاصة وأن هناك لاعبين لم يعتادوا على أجواء الحضور الجماهيري.

وشدد سعيد بأن بيراميدز يسعى لعبور عقبة الزمالك، ولا تشغله هوية منافسه المقبل في النهائي، موضحا أن مواجهة سيراميكا إذا صعد على حساب الأهلي ستكون صعبة لأن النتائج متقاربة بينه وبيراميدز.

 

وأضاف: "التتويج بلقب كأس مصر يضع ضغوطا أكبر على بيراميدز، كما يمنحه دوافع لمواصلة مشوار البطولات".


 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:15 - معتدل الحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق