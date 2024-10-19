هاني سعيد: أتوقع فوز بيراميدز علي الزمالك في نصف نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه يتوقع فوز فريقه على الزمالك غد الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وأن النتيجة لن تكون مفاجأة.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية، إن الفوارق ليست كبيرة بين الفرق الأربعة بالسوبر، وإن كانت قائمة بيراميدز هي الأفضل نسبيًّا، لكن عامل الجماهير يبقى مؤثرا لصالح الأهلي والزمالك، خاصة وأن هناك لاعبين لم يعتادوا على أجواء الحضور الجماهيري.

وشدد سعيد بأن بيراميدز يسعى لعبور عقبة الزمالك، ولا تشغله هوية منافسه المقبل في النهائي، موضحا أن مواجهة سيراميكا إذا صعد على حساب الأهلي ستكون صعبة لأن النتائج متقاربة بينه وبيراميدز.

وأضاف: "التتويج بلقب كأس مصر يضع ضغوطا أكبر على بيراميدز، كما يمنحه دوافع لمواصلة مشوار البطولات".





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