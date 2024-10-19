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حقيقة تحرك نادي برشلونة لضم هالاند - أخبار كلمتك

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حقيقة تحرك نادي برشلونة لضم هالاند - أخبار كلمتك

حقيقة تحرك نادي برشلونة لضم هالاند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:27 صباحاً - أثارت تقارير صحفية إسبانية الكثير من الجدل حول مدى إمكانية نجاح برشلونة في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، حريص على التعاقد مع هالاند في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبها، فندت شبكة "سكاي ألمانيا" تلك الأنباء، حيث أفادت بأن لابورتا لا يعمل حاليًّا على هذه الصفقة الكبرى، خصوصًا أن عقد هالاند ممتد مع السيتيزينز حتى صيف 2027.

 

حقيقة تحرك برشلونة لضم هالاند 

وأضافت: "في الوقت الراهن، من المستبعد تحرك برشلونة نحو هالاند، رغم أن المهاجم النرويجي يحلم منذ طفولته باللعب في الليجا، لكن الانتقال إليها الآن يبدو مبكرًا للغاية بالنسبة له".

وأكدت الشبكة أن ريال مدريد، غريم برشلونة، أقرب إلى هالاند من نظيره الكتالوني، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يفكر صاحب الـ24 عامًا في خطوة الانتقال للدوري الإسباني بعد عامين أو ثلاثة.

ويؤثر على الصفقة وضع برشلونة الاقتصادي، الذي لا يسمح له بتحرك من هذا النوع في الوقت الحالي، فضلا عن وجود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن صفوفه.

ومن المنتظر تمديد عقد صاحب الـ36 عاما تلقائيا لموسم إضافي، بمجرد وصوله إلى نسبة محددة من المباريات، بحسب بنود التعاقد.

يذكر أن برشلونة كان أحد الخيارات المطروحة أمام هالاند وقتما كان لاعبا في بوروسيا دورتموند، لكنه فضل ارتداء قميص السيتي في النهاية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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