بالعلامة الكاملة، رونالدو يحقق رقما مميزا بعد ركلة جزاء الديربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 04:55 صباحاً - حقق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقمًا مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا في الفوز على الشباب، مساء الجمعة 2-1، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.



وسجل "الدون"، هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة (90+7)، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية من دوري المحترفين.

رونالدو يسجل ركلات الجزاء بالدوري السعودي

ووفقا لما ذكره حساب "إحصائيات دوري روشن" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن رونالدو سجل جميع الركلات التي أتيحت له في المسابقة بواقع 17 ركلة.



ووصل النجم البرتغالي للهدف رقم 55 في 54 مباراة خاضها في الدوري السعودي منذ وصوله إلى "العالمي" في يناير من العام الماضي.

ويتطلع "صاروخ ماديرا" للحفاظ على الحذاء الذهبي الذي توج به الموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفا، وهو أعلى معدل تهديفي بموسم واحد من المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.