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بالعلامة الكاملة، رونالدو يحقق رقما مميزا بعد ركلة جزاء الديربي - أخبار كلمتك

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بالعلامة الكاملة، رونالدو يحقق رقما مميزا بعد ركلة جزاء الديربي - أخبار كلمتك

بالعلامة الكاملة، رونالدو يحقق رقما مميزا بعد ركلة جزاء الديربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 04:55 صباحاً - حقق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقمًا مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا في الفوز على الشباب، مساء الجمعة 2-1، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.


وسجل "الدون"، هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة (90+7)، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية من دوري المحترفين.

 

رونالدو يسجل ركلات الجزاء بالدوري السعودي

ووفقا لما ذكره حساب "إحصائيات دوري روشن" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن رونالدو سجل جميع الركلات التي أتيحت له في المسابقة بواقع 17 ركلة.


ووصل النجم البرتغالي للهدف رقم 55 في 54 مباراة خاضها في الدوري السعودي منذ وصوله إلى "العالمي" في يناير من العام الماضي.

ويتطلع "صاروخ ماديرا" للحفاظ على الحذاء الذهبي الذي توج به الموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفا، وهو أعلى معدل تهديفي بموسم واحد من المسابقة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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