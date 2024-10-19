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لاعب ثمين، آينتراخت فرانكفورت الألماني يحسم موقفه بشأن بيع عمر مرموش - أخبار كلمتك

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لاعب ثمين، آينتراخت فرانكفورت الألماني يحسم موقفه بشأن بيع عمر مرموش - أخبار كلمتك

لاعب ثمين، آينتراخت فرانكفورت الألماني يحسم موقفه بشأن بيع عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:59 صباحاً - حسم آينتراخت فرانكفورت الألماني موقفه بشأن بيع لاعبه المصري عمر مرموش، بعد ارتباط اسمه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.


وقال تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي الألماني، إن مرموش لاعب موهوب وجيد للغاية ويتم تطوير قدراته، كما أن عقليته تساعد على ذلك.

وأضاف هاردونج، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة MBC MASR2: "نعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا، ولا أعلم القيمة السوقية الحالية لمرموش، لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا، وسعداء بوجوده معنا".

 

أداء عمر مرموش

وتابع: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لكننا لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيله، ونحن سعداء بتألقه معنا، ولا نتعجل بيعه حاليا للوصول إلى سعر مناسب بل نسعى لتجديد عقده مع الفريق".

وأشار إلى أن فرانكفورت يتابع سوق اللاعبين في مصر ويتابع منتخب الفراعنة، مؤكدا أن رحلة مرموش تتشابه إلى حد كبير مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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