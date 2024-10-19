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رسميا، السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

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رسميا، السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

رسميا، السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:49 صباحاً - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2025، بمشاركة 4 أندية، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وريال مايوركا.

 

مواعيد مباريات السوبر الإسباني 2024

ويحتضن ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بمدينة جدة، مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى ريال مدريد وريال مايوركا، 8 يناير، على أن يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في اليوم التالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم 12 من ذات الشهر.

وكانت المملكة استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020 في مدينة جدة، وتوج حينها ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوج بها أيضا الملكي عام 2022.


أما في النسخة الثالثة فقد توج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الجاري 2024.

ويعد فريق برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن تمكن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة، يليه فريق ريال مدريد الذي توج بـ 12 لقبًا، ويأتي فريق أتليتك بيلباو ثالثًا بـ3 ألقاب، ثم فريق ديبورتيفو لاكورونيا ب3 ألقاب، وأخيرا فريق أتلتيكو مدريد الذي توج بلقبين اثنين.

 

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف في وقت سابق عن جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في جدة بالسعودية الذي يقام في يناير من العام المقبل.

 

مباريات السوبر الإسباني في نصف النهائي 


ريال مدريد مع مايوركا  // 8 يناير 2025
أتلتيك بيلياو مع برشلونة // 9 يناير 2025


نهائي كأس السوبر الإسباني 


نهائي السوبر الإسباني 12 يناير 2025

جميع المباريات في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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