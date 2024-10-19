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دورتموند يفوز على سانت باولي 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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دورتموند يفوز على سانت باولي 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

دورتموند يفوز على سانت باولي 2-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:16 صباحاً - الدوري الألماني، حقق بوروسيا دورتموند، فوزًا مثيرًا على ضيفه فريق سانت باولي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على ملعب "سيجنال أيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

 

أهداف مباراة دورتموند وسانت باولي

افتتح دورتموند التسجيل عن طريق المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 43، من ضربة رأسية سكنت على يسار حارس سانت باولي.

وفي الشوط الثاني،سجل سانت باولي، في تسجيل هدف التعادل عن طريق إيريك سميث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

فيما نجح المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في خطف هدف الفوز لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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