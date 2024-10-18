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الرياضة - 11:43 - معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:43 - معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:43 - معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:43 مساءً - أعلنت قنوات بي إن سبورتس، مساء اليوم الجمعة، عن معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الألماني المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتقل بايرن ميونخ الألماني محملا بذكريات سعيدة، لملاقاة برشلونة الطامح لتغيير الصورة الباهتة في آخر السنوات أمام العملاق البافاري.

ويلتقي البايرن مع برشلونة على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "مرحلة الدوري"، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتلتقون مع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقًا على أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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