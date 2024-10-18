النصر أول مباراة رسمية لموسيماني مع استقلال طهران الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - عاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق صاحب الـ60 عامًا للعمل بعد فترة راحة استمرت 4 أشهر منذ رحيله عن أبها السعودي.

وستكون أول مباراة لموسيماني مع الاستقلال يوم الثلاثاء المقبل ضد النصر في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي المباراة التي ستقام في دبي بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

النصر أول مباراة رسمية لموسيماني مع استقلال طهران الإيراني

وأعلن استقلال طهران الإيراني تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربًا للفريق، قبل أيام من مواجهة الفريق المرتقبة ضد النصر السعودي.



وذكر الاستقلال، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن المدرب الجنوب أفريقي، وقع عقدًا لتدريب الفريق لمدة موسم واحد.



ويحتل الاستقلال المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات، حيث خسر اليوم على يد ذوب أصفهان بثلاثية نظيفة.

كما يأتي الاستقلال في المركز الخامس بجدول ترتيب منطقة الغرب بدوري النخبة الآسيوي، حيث جمع 3 نقاط من أول مباراتين.

ولا يعد موسيماني غريبًا على الكرة السعودية، إذ سبق له تدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد في 2022-2023، حيث نجح في إعادة الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

كما قاد أبها في دوري المحترفين خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

وبين التجربتين، تولى موسيماني تدريب الوحدة الإماراتي في يوليو 2023، ولمدة 3 أشهر فقط.

وذاع صيت موسيماني في قارة أفريقيا، بعدما حقق لقب دوري الأبطال 3 مرات، مرة مع ماميلودي صنداونز، ومرتين مع الأهلي.

وقاد موسيماني صنداونز في الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2020، ثم تولى تدريب الأهلي من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022.

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