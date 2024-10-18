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الرياضة - 11:27 - وزير الرياضة يسلّم جوائز المراكز الأولى للفائزين ببطولة وادي الفروسية الدولية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:27 - وزير الرياضة يسلّم جوائز المراكز الأولى للفائزين ببطولة وادي الفروسية الدولية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - وزير الرياضة يسلّم جوائز المراكز الأولى للفائزين ببطولة وادي الفروسية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:27 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تسليم الفائزين في بطولة وادي الفروسية الدولية لقفز الموانع، جوائز المراكز الأولى في حضور الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وأعضاء الاتحادين المصري والدولي للفروسية، بالإضافة إلى ممثلي لجان التحكيم الدولي.

وينظم البطولة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوادي الفروسية للشرطة، بمشاركة 175 فارسًا وفارسة من دول متعددة تشمل مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 175 جوادًا أجنبيًا، حيث يتنافسون في قفز الحواجز بمختلف درجات الارتفاع.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن ذلك يأتي في ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة صرحاً رياضياً كبيراً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وجرى تجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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