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رئيس نادي برشلونة يجهز مفاجأة لـ جافي - أخبار كلمتك

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رئيس نادي برشلونة يجهز مفاجأة لـ جافي - أخبار كلمتك

رئيس نادي برشلونة يجهز مفاجأة لـ جافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، فتح الباب أمام استمرار لاعب الوسط الإسباني الشاب، جافي، لفترة طويلة مع الفريق. 

وخلال تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، قال لابورتا: "يمكنني تأكيد أننا سنقوم بتمديد عقد جافي".

 

تمديد عقود نجوم برشلونة

ولم يكتفِ لابورتا بالإشارة إلى عزم برشلونة تمديد عقد جافي فقط، بل أضاف: "نحن نعمل على تمديد عقود أراوخو، دي يونج وبيدري، بينما ينتهي عقد رافينيا في 2027".


ويستعد البارسا لمنح الدولي الإسباني عقده الجديد في غضون أسابيع معدودة، لضمان استمراره لفترة أطول بملعب كامب نو.

يأتي ذلك في ظل ابتعاد جافي عن الملاعب منذ فترة طويلة، إذ تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي للركبة منذ نحو عام.

وينتهي عقد صاحب الـ20 عامًا مع النادي الكتالوني في يونيو 2026، أي يتبقى على نهايته نحو عام ونصف.

وبدأ جافي مسيرته مع برشلونة في سن صغيرة، ليلعب مع الفريق حتى الآن 114 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14 آخرين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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