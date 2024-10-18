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رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب 2ـ1 بالدوري السعودي (صور ) - أخبار كلمتك

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رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب 2ـ1 بالدوري السعودي (صور ) - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب 2ـ1 بالدوري السعودي (صور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:26 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 11:10 م 10/18/2024 11:10:25 PM

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فاز فريق النصر على نظيره الشباب بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب “ نادي الشباب ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

وتقدم فريق النصر بالهدف الأول عن طريق ايميريك لابورت في الدقيقة 69، ثم جاء التعادل عن طريق علي الحسن لاعب النصر بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 90، وفي الدقيقة السابعة منم الوقت البدل الضائع من عمر المباراة نجح رونالدو في تسجل هدف الفوز للنصر. 

وفي الدقيقة 13+90 أضاع عبد الرازق حمدالله ركلة جزاء لصالح فريق الشباب. 

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تشكيل النصر أمام الشباب

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تشكيل الشباب أمام النصر 

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ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي 

ويقع فريق النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الرابع  بـ12 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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