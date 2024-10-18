سيراميكا يتوعد الأهلي والزمالك وبيراميدز في السوبر المصري "صور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:10 مساءً - نشر نادي سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك القميص الجديد للفريق متوعدا الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز منافسيه ببطولة السوبر المصري بابوظبي

ونشر:"النجمة الثانية تزين القميص..سيراميكا كليوباترا.. حلم التتويج مستمر في 2024-2025"

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

قائمة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وأعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق المتواجدة حاليًا بالإمارات لخوض بطولة السوبر المصري والتي يبدأها بمواجهته الأهلي.

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت وإم بي سي مصر 2 بشكل حصري.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على إستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

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