توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين موناكو وليل بالشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين موناكو وليل بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين موناكو وليل بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - تعادل فريق موناكو مع نظيره ليل سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي. 

ترتيب موناكو وليل بالدوري الفرنسي 

يتصدر فريق موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

دوناروما خارج قائمة أفضل حراس الدوري الفرنسي 

نشرت رابطة الدوري الفرنسي "الليج وان" مؤخرا قائمة بأفضل حراس مرمى في المسابقة منذ بداية الموسم الجاري، حيث حل دوناروما خامسا بين أكثر الحراس كفاءة وفاعلية في مباريات فريقه بنسبة تصديات 73.3%.

ويعتلي هذه القائمة بريس سامبا لاعب لانس والحارس الثالث لمنتخب فرنسا بنسبة تصديات 84.6% ثم مارسين بولكا حارس مرمى نيس 81.6% وفيليب كون حارس موناكو 77.8%، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى أولمبيك مارسيليا بنسبة 75%.

واعتلى بولكا حارس مرمى نيس قائمة الأكثر تصديا برصيد 31 إنقاذا، خلفه يتساوى كل من يفان ضيوف من ريمس ولوكاس بيري من أولمبيك ليون برصيد 28 تصديا، ثم يايا فوفانا حارس مرمى أنجيه 27 تصديا، وأرثور ديسماس من لوهافر 26 تصديا، وروي حارس مرمى مارسيليا 24 تصديا.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:49 - إطلاق نار على طائرة ركاب أميركية في هايتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق