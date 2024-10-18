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إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل السوبر - أخبار كلمتك

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إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل السوبر - أخبار كلمتك

إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:54 مساءً - يعقد إبراهيم نور الدين، رئيس لجنة التطوير بلجنة الحكام باتحاد الكرة محاضرة ظهرغد السبت، مع لاعبي فريق نادي بيراميدز، في مقر إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتحدث إبراهيم نور الدين مع لاعبي بيراميدز والجهاز الفني على التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في قانون التحكيم والتي يتم العمل بها في لقاءات السوبر المصري، وغيرها من القرارات المعمول بها في البطولة.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

واستمر المران في لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت صفوف البعثة صباح اليوم بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الأساسي غدا السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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