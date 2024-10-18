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الرياضة - 10:39 - إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:39 - إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز قبل كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - يعقد إبراهيم نور الدين، رئيس لجنة التطوير بلجنة الحكام باتحاد الكرة محاضرة ظهر السبت، مع لاعبي فريق نادي بيراميدز، في مقر إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

ويتحدث إبراهيم نور الدين مع لاعبي بيراميدز والجهاز الفني على التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في قانون التحكيم والتي سيتم العمل بها في لقاءات السوبر المصري، وغيرها من القرارات المعمول بها في البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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