الرياضة - 10:39 - رقمان قياسيان ينتظران أنشيلوتي ومودريتش في لقاء ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - يستعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لمباراته رقم 200 في الدوري الإسباني كمدرب للفريق الملكي، وذلك عندما يواجه المرينجي نظيره سيلتا فيجو، غدًا السبت.

بينما قد يصبح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش اللاعب الأكبر سناً الذي يخوض مباراة بقميص ريال مدريد، حال لعب أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس.

وفاز أنشيلوتي مع "الميرينجي" مرتين بـ"الليجا"، البطولة الكبيرة الوحيدة التي كانت تنقصه، والمرتين في ولايته الثانية بمدريد.وحقق المدرب الإيطالي إجمالاً مع "الملكي" 142 انتصاراً و33 تعادلاً و24 هزيمة، ويقود الفريق حالياً في سلسلة من 41 جولة من "الليجا" بلا هزيمة.

وقال المدرب الإيطالي: "لدي الكثير من الذكريات السعيدة، بعض الذكريات ليست كذلك"، بعد معرفته بالرقم القياسي الجديد الذي وصل له كمدرب لفريق ريال مدريد، معترفاً "لم أكن على علم بذلك، لكن اعتقد أن الهدف هنا هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، سأسعى وراء المباراة الـ300 في "الليجا"، فلنر إن كنت استطيع تحقيق ذلك".

وفي حال قرر أنشيلوتي إشراك مودريتش في اللقاء، فسوف يتحول إلى اللاعب الأكبر سناً الذي يرتدي قميص "الميرينجي" في أي بطولة.

وسيكون عمر الكرواتي المخضرم 39 عاماً و40 يوماً، ليتفوق على أسماء بقيمة المجري بوشكاش "39 عاماً و36 يوماً" عندما خاض آخر مباراة له بقميص الريال في الثامن من مايو 1966 في كأس ملك إسبانيا ضد ريال بيتيس.

ويحتفظ بوشكاش بلقب أكبر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ ريال مدريد، وكان عمره 39 عاماً و15 يوماً، وهو رقم قياسي يمكن لمودريتش كسره إن سجل أي هدف هذا الموسم الذي سيكون الأخير في مسيرته اللامعة.