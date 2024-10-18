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الرياضة - 10:07 - عبد المنعم ضد مصطفى محمد.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:07 - عبد المنعم ضد مصطفى محمد.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - عبد المنعم ضد مصطفى محمد.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:07 مساءً - يتحدى رفاق نجمنا المصري مصطفى محمد في نانت، نظيره في نيس، محمد عبد المنعم، في واحدة من المباريات القوية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب لا البوجوار.

مباراة قوية بين نيس ونانت على ملعب الأخير، ضمن منافسات المرحلة الثامنة ببطولة الدوري الفرنسي، وتحت قيادة تحكيمية لجايل أنجولا، في سهرة كروية يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر.

ما هو موقف نيس ونانت في الدوري الفرنسي؟

مباراة فض الشراكة بين نيس الذي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد فريق نانت "العاشر".

ويتساوى نيس ونانت في عدد خوضهما للمباريات هذا الموسم (7)، وانتصارهما في مواجهتين والتعادل في 3 والخسارة في مباراتين.

نادي نيس سجل في الموسم الحالي 15 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، أما نانت فيعاني على مستوى النجاعة التهديفية بإحرازه 9 أهداف، وعلى مستوى الدفاع بتلقيه 8 آخرين.

ما هو موعد مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي؟

وتنطلق مباراة نانت ونيس في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الفرنسي، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ونانت

وتذاع مباراة نيس ونانت ضمن منافسات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورتس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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